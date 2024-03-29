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Видео-Новости > Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА

Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА

Александр Панько
29.03.24 16:08
111
Новые авиабомбы россиян долетают до любого района Харькова, — ОВА

Боеприпас, которым российские военные преступники ударили 27 марта по Шевченковскому району Харькова, может долетать до каждого района города. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Он может полностью покрывать город Харьков, любой район. Даже населенные пункты Харьковской области, в зависимости от какого расстояния до границы будет пуск», — отметил чиновник.

По его словам, эксперты установили, что два удара по Шевченковскому району Харькова авиабомбами россияне нанесли с самолета класса Су.

«Они имеют возможность выпускать их из РСЗО, однако в этом случае это была „сушка“. Было два выстрела, их произвели не одновременно. Был разрыв по времени. Они имели разную траекторию полета. Это свидетельствует, что это было, наверное, испытание. Возможно, они искали наши средства ПВО, чтобы их обнаружить», — объяснил чиновник.

Синегубов отметил, что пуски были из Белгородской области РФ, бомбы пролетели 72-74 км. По его словам, сбитие на подлете — это реально, но это вопрос к ВСУ.

По его словам, чтобы защитить Харьков от авиабомб РФ, нужен комплекс мер.

«Во-первых, пассивная безопасность, это и строительство укрытий, мобильных укрытий и т.д. Во-вторых, активные средства обороны, включая Харьков, системы РЭБ... Совет один — адекватно реагировать на тревоги», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, 27 марта в результате удара по селу Боровая Изюмского района Харьковской области погиб 13-летний мальчик, а в результате обстрела Харькова пострадали четыре ребенка в возрасте трех месяцев до тринадцати лет.

Тэги: Харьков, россияне, обстрел, авиабомба

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