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Видео-Новости > В США собака спасла своего хозяина… от бомбы

В США собака спасла своего хозяина… от бомбы

Александр Панько
28.03.24 13:32
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В США собака спасла своего хозяина… от бомбы

Необычный инцидент произошел во Флориде (США). Тут собака по кличке Бэби обнаружила бомбу.

Ее хозяин Мэтью Симс поведал, что животное резвилось во дворе, когда вдруг обнаружило металлический предмет, торчащий из земли рядом с его гаражом.

По его словам, найденный предмет был около метра в длину и весил примерно тридцать килограммов.

Мужчина тут же вызвал копов.

Полиция выяснила, что в земле лежит бомба, после чего были вызваны саперы.

Те говорят, что это был кусок неразорвавшегося военного боеприпаса, пролежавший в таком состоянии десять лет.

Как бомба сюда попала, пока никто не знает.

В целях безопасности даже пришлось временно эвакуировать соседей.

Снаряд увезли на специальный полигон, где подорвали.

Ранее мы писали о том, что, как оказалось, собаки таки понимают человеческий язык.

Тэги: США, мир, собака, бомба

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