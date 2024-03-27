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Видео-Новости > В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире

В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире

Александр Панько
27.03.24 11:18
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В Австралии змея чуть не задушила телеведущего в прямом эфире

Австралийского комика и телеведущего Рова Макмануса чуть не задушила змея в эфире новостного шоу The Project. Об этом сообщает Metro.

В частности, эпизод включал интервью в прямом эфире с сегментами «выживания», так называемой местной версией британского «Я — знаменитость... Заберите меня отсюда!» (I’m A Celebrity...Get Me Out of Here!), и ведущие согласились положить на себя змей.

Однако, когда Макманус пытался вести шоу, рептилия по имени Джеральдина начала крепко сжимать его шею. Его коллега Майкл Гинг заметил проблему, но ведущий только отшутился.

«Мое безопасное слово „крепче“. Это проблема?», — сказал комик.

Позже, когда змея начала спускаться ниже по его телу, шоумен сказал: «Серьезно, я сейчас не могу пошевелиться». К тому времени телеведущий уже покраснел и намекнул, что ему не хватает кислорода.

К счастью, все обошлось. Ведущего освободили от змеи, и сейчас он чувствует себя хорошо.

Журналистка Джорджи Танни также держала змею, но она была гораздо меньше. Она также держалась вдали от рептилии.

Напомним, стало известно, где змеи нападают на украинцев чаще всего.

Тэги: Австралия, змея, ведущий, прямой эфир

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