В Киеве уже 10 пострадавших после утреннего ракетного удара. Разбор завалов продолжается

Из-за баллистического удара по Киеву 25 марта пострадали уже 10 человек. Разбор завалов продолжается. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Уже 10 пострадавших в Печерском районе столицы. Двое из них были госпитализированы», — рассказал он.

По словам Кличко, сейчас в больнице остается одна пострадавшая, вторую — 16-летнюю девушку, уже выписали.

«Другим пострадавшим медики оказали помощь на месте. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания», — констатировал мэр столицы.

Напомним, ПВО сбила баллистические ракеты над Киевом.