Паразит: Серые (2024): трейлер и дата выхода сериала по манге

Вышел трейлер сериала «Паразит: Серые», основанного на популярной манге Ён Сан Хо.

Сюжет фильма «Паразит: Серые» рассказывает о вторжении на Землю существ, которые захватывают людей и подчиняют их своей воле. При этом главная героиня, которую тоже пытается захватить паразит, не теряет контроль, а начинает взаимодействовать с ним на равных.

Премьера «Паразит: Серые» состоится 5 апреля 2024 года на Netflix.

Трейлер сериала «Паразит: Серые»: