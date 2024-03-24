Чужой: Ромул (2024): трейлер и дата выхода

В НАТО заявили о готовности к возможному конфликту с Россией

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Сергей Макогон обворовал государство и сбежал в Канаду, - СМИ

Теракт в московском «Крокус Сити Холл»: 40 погибших и сотни раненых

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ДнепроГЭС выдержала восемь ракет, — Офис генпрокурора

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США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, — Financial Times

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Россияне нанесли ракетный удар по ДнепроГЭС

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат

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На границе с Польшей разблокирован один из пунктов пропуска

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Экс-премьера Николая Азарова будут судить за госизмену

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На Ровенщине значительно возросла заболеваемость опасной болезнью

21.03.24 11:11

Объявлен состав сборной Украины на сегодняшний матч против Боснии

21.03.24 08:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 840 солдат