Чужой: Ромул (2024): трейлер и дата выхода

Теракт в московском «Крокус Сити Холл»: 40 погибших и сотни раненых
ДнепроГЭС выдержала восемь ракет, — Офис генпрокурора
США призвали Украину прекратить атаки на российские НПЗ, — Financial Times
Россияне нанесли ракетный удар по ДнепроГЭС
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 434 710 солдат
На границе с Польшей разблокирован один из пунктов пропуска
Экс-премьера Николая Азарова будут судить за госизмену
На Ровенщине значительно возросла заболеваемость опасной болезнью
Объявлен состав сборной Украины на сегодняшний матч против Боснии
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 433 840 солдат