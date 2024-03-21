Никита Кологривый: известный российский актер устроил дебош в баре и покусал официантку

Известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» российский актер Никита Кологривый оказался в эпицентре громкого скандала. Он устроил дебош в одном из баров Новосибирска, где побил людей и покусал официантку.

Центральный районный суд Новосибирска уже назначил 29-летнему артисту административный арест на семь суток.

В постановлении сказано: «Подвергнуть его административному наказанию в виде административного ареста сроком на семь суток с содержанием в специальном приемнике. Срок административного ареста считать с момента задержания, то есть с 20 марта».

Накануне, в прошлые выходные, актер открыл в Новосибирске кинофестиваль «Семейные традиции», а также встречался с фанатами.

Ранее появилось видео, как Канье Уэст напал на журналистку.