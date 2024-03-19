Появилось видео, как Ким Чен Ын руководит учебными стрельбами

В понедельник, 18 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с военными. Он руководил учебными стрельбами с использованием сверхкрупных РСЗО, которые прошли на западе страны.

Информируется, что заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Чон Сик и начальник Главного управления ракетостроения КНДР Чан Чхан Ха играли роль оценщиков учебных стрельб.

По данным властей, цель стрельб заключалась в подтверждении мощи и боевых возможностей систем вооружений через внезапные маневры подразделения реактивных орудий 600-миллиметрового калибра и их залповый огонь, а также в поднятии боевого духа реактивных артиллеристов, проверке и повышении их мобилизованности.

Сообщается, что Ким Чен Ын осмотрел огневые позиции, где ознакомился с автоматической системой управления огнем, узнал время боевого развертывания, тактические данные.

Отмечается, что на наблюдательном пункте он отдал приказ о проведении стрельбы, после чего был произведен залповый огонь, а снаряды попали в цели.

Также после залпового огня было проведено имитационное испытание взрыва с помощью снаряда сверхкрупного реактивного орудия в воздухе на заданной высоте над целью.

Ким Чен Ын сказал, что в будущем КНДР должна сделать так, чтобы ударные средства на вооружении армии страны постоянно были в совершенной готовности к разрушению столицы и структуры вооруженных сил врагов для пресечения и сдерживания возможности войны.

Ранее Ким Чен Ын проехался на новом танке.