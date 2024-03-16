Ворон (2024): трейлер и дата выхода ремейка культовой ленты с Брендоном Ли

США сделали шаг к запрету TikTok
В результате ракетного удара по Одессе погибли 14 человек
РДК анонсировал массированный удар по Белгороду
Оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе, есть пострадавшие
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 428 420 солдат
В Минобороны объяснили, необходимо ли мобилизовать 500 тысяч человек
РДК призывает жителей Белгородской и Курской областей немедленно эвакуироваться
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 427 840 солдат
Шольц исключил передачу Украине ракет Taurus
Путин заявил о готовности к ядерной войне, если США отправят войска в Украину