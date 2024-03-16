Ворон (2024): трейлер и дата выхода ремейка культовой ленты с Брендоном Ли

Вышел трейлер и постер фильма «Ворон». Это ремейк культовой ленты 1994 года.

В оригинальной версии «ворона» воплотил Брендон Ли — сын Брюса Ли. Это была его последняя роль, он трагически погиб на съемках.

Сюжет нового фильма «Ворон» рассказывает о рок-музыканте по имени Эрик Дрэйвен, который пожертвовал собой ради своей возлюбленной, но возвращается в мир живых, чтобы отомстить. Главную роль играет Билл Скарсгард.

Премьера фильма «Ворон» состоится 7 июня 2024 года.

Трейлер фильма «Ворон»: