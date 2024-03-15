Появилось видео, как от Байдена отогнали журналистов

Президент США Джо Байден вновь оказался в эпицентре скандала. Во время визита в штат Мичиган помощники главы государства отогнали от него журналистов, хотя политик сперва сказал, что готов ответить на несколько вопросов СМИ.

Журналистов попросили вернуться в свои машины.

Все это попало на видео. Кадры вызвали шквал критики в социальных сетях.

Добавим, что Джо Байден прибыл сюда, чтобы выступить на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании.

Ранее Трамп яростно раскритиковал Байдена.