Опубликованы видео момента падения российского Ил-76 и последние слова экипажа

Российские Telegram-каналы опубликовали видео момента падения 12 марта в Ивановской области РФ военно-транспортного самолета Ил-76. Также россияне публикуют доклад экипажа об инциденте. Об этом сообщает российский Telegram-канал Shot.

Судя по видео, перед самым падением самолет с горящим двигателем задел деревья, из-за чего его нос резко опустился вниз и самолет свалился на землю.

Последними словами экипажа, по данным источника канала, стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы.

Напомним, в российском Иваново рухнул Ил-76.