Химическая кошка вызвала панику в Японии

В Японии возникла настоящая паника из-за кошки. Животное упало в чан с опасным химическим веществом, после чего бегало по улицам Фукуямы.

Власти города тут же усилили патрулирование улиц, и сказали местным жителям не приближаться к животному.

Правоохранители поведали, что поиски кошки начались после того, как сотрудники сталелитейного завода заметили желто-коричневые следы лап, которые вели от чана с шестивалентным хромом – это канцерогенное химическое вещество.

Не исключено, что животное могло забраться на нависающую над цистерной ткань, после чего упало в емкость с химикатами, однако, в итоге, сумело вылезти из нее.

Ранее стало известно о еще одной пользе кошек.