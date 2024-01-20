Магнитные бури на февраль 2024

Согласно прогнозу, в феврале 2024 года ожидаются магнитные бури разной мощности: слабой, средней и сильной. Вспышки выпадают на следующие даты:

— 4 и 5 февраля — сильная магнитная буря,

— 16 февраля — сильная магнитная буря,

— 23 и 24 февраля — магнитная буря.

СМИ обычно утверждают, что на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то — обострение хронических заболеваний. В целом, считается, что магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие.

Но так ли это на самом деле? Что о манитных бурях и их влиянии на человека говорит наука? Об этом — в новом видео на нашем канале: