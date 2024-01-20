Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Видео-Новости > Магнитные бури на февраль 2024

Магнитные бури на февраль 2024

Агата Кловская
20.01.24 10:18
94
Магнитные бури на февраль 2024

Согласно прогнозу, в феврале 2024 года ожидаются магнитные бури разной мощности: слабой, средней и сильной. Вспышки выпадают на следующие даты:

— 4 и 5 февраля — сильная магнитная буря,

— 16 февраля — сильная магнитная буря,

— 23 и 24 февраля — магнитная буря.

СМИ обычно утверждают, что на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то — обострение хронических заболеваний. В целом, считается, что магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие.

Но так ли это на самом деле? Что о манитных бурях и их влиянии на человека говорит наука? Об этом — в новом видео на нашем канале:

Тэги: магнитные бури

Комментарии

Статьи

20.01.24 10:46

Хуситы VS США, ЕС и Великобритания: кто кого? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями
18.01.24 14:58

Дмитрии Торнер: человек Фирташа с 5 паспортами и 4 фамилиями

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Что будет с курсом доллара в 2024 году: прогноз эксперта
Что будет с курсом доллара в 2024 году: прогноз эксперта
Соня Морозюк: украинская художница резко передумала выходить замуж за сына коррупционера
Соня Морозюк: украинская художница резко передумала выходить замуж за сына коррупционера
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.01.24 08:49

Ники Хейли: конкурент Трампа изменяла своему мужу

20.01.24 08:18

Леонардо да Винчи создал первый в мире «спутниковый снимок»

19.01.24 22:04

Мастер и Маргарита (2024): трейлер, дата выхода и первые отзывы о новой экранизации романа Булгакова

19.01.24 20:52

Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?

19.01.24 19:21

Электронные повестки в Украине все-таки будут?

19.01.24 18:43

За журналистами Bihus.Info следили несколько десятков человек

19.01.24 17:02

Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах

19.01.24 16:55

На Марсе обнаружили лед толщиной более трех километров

19.01.24 16:38

На Гавайях собака эпично спасла свою хозяйку

19.01.24 19:21

Электронные повестки в Украине все-таки будут?

19.01.24 15:15

РФ на лето может планировать большое наступление. В том числе на Киев и Харьков, — FT

19.01.24 14:35

Стало известно, когда заработает Е-кабинет военнообязанного

19.01.24 13:47

Россия стянула к северной границе Украины более 20 тысяч военных

19.01.24 12:47

В Украине без света находятся более 400 населенных пунктов

19.01.24 10:27

Украина хочет организовать разговор между Зеленским и Си

19.01.24 09:15

Игорь Мазепа: задержан известный украинский бизнесмен

19.01.24 08:19

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 374 520 солдат

18.01.24 16:16

Байден согласился ужесточить иммиграционную политику ради помощи Украине, — WSJ

18.01.24 15:57

Вражеские ДРГ не оставляют попыток прорвать северную границу Украины

16.01.24 13:46

В одном из регионов Украины зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа

15.01.24 16:47

В Минздраве рассказали, какие продукты улучшают психическое здоровье

15.01.24 12:39

Стало известно о смертельной опасности храпа

16.01.24 14:20

Украинцам поведали, как обстоит ситуация с коронавирусом

16.01.24 08:52

Назван лучший футболист 2023-го года по версии ФИФА

13.01.24 20:56

Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной

16.01.24 09:25

В Киеве дотла сгорела маршрутка

15.01.24 15:05

Стало известно о небывалой пользе манго

15.01.24 16:32

Ученые выявили пять различных типов болезни Альцгеймера

16.01.24 16:57

В Украине обновили экзамен на получение водительских прав

Фото и Видео
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Ники Хейли: конкурент Трампа изменяла своему мужу
Ники Хейли: конкурент Трампа изменяла своему мужу
Леонардо да Винчи создал первый в мире «спутниковый снимок»
Леонардо да Винчи создал первый в мире «спутниковый снимок»
Мастер и Маргарита (2024): трейлер, дата выхода и первые отзывы о новой экранизации романа Булгакова
Мастер и Маргарита (2024): трейлер, дата выхода и первые отзывы о новой экранизации романа Булгакова
Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?
Как украинские военные на «передке» ходят в туалет?
Электронные повестки в Украине все-таки будут?
Электронные повестки в Украине все-таки будут?
За журналистами Bihus.Info следили несколько десятков человек
За журналистами Bihus.Info следили несколько десятков человек
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Задержанный Игорь Мазепа дал интервью прямо в суде
Задержанный Игорь Мазепа дал интервью прямо в суде
В Одессе обрушилась часть здания больницы
В Одессе обрушилась часть здания больницы
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.