Даша Квиткова: украинская блогерша устроила крутое ДТП?

Главное: Четыре элитных авто попали в ДТП в Киеве. За рулем машины-нарушителя якобы была известный украинский блогер Даша Квиткова.

Детали: Сразу четыре элитных авто попали накануне в ДТП в Киеве. На перекрестке столкнулись два автомобиля Tesla, Ford Mustang и Lexus.

В столичных пабликах пишут, что авария произошла по вине водителя последней машины. За рулем якобы была известный украинский блогер Даша Квиткова. Она проехала на красный сигнал светофора, что и стало причиной ДТП.

Официально информация не подтверждена.

Сама Квиткова у себя в Instagram написала, что у нее был «тяжелый день» и пообещала все рассказать потом. А ее подписчики интересуются под постами, зачем она удаляет комментарии с вопросами о случившемся.