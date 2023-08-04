Ночью в Крымy снова гремели взрывы

Главное: Ночью в Крыму снова было громко. После взрывов по улицам города мчатся автомобили «скорой помощи».

Детали: В Феодосийском районе во временно оккупированном Крыму в ночь перед пятницей, 4 августа, раздались взрывы. В регионе работала противовоздушная оборона захватчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер, выложивший видео с запусками ракет ПВО.

Первые звуки взрывов местные жители услышали около половины четвертого ночи, о чем начали писать в соцсетях. Впоследствии раздались повторные взрывы.

В крымских пабликах рассказывали о гуле, похожем на звук беспилотника.

Взрывы раздавались в районе Феодосия — Приморский.

«В Феодосии работает российская ПВО, слышны очереди. Феодосийцы уже насчитали от пяти до семи взрывов. Также сообщают о звуке беспилотников», — говорится в публикации.

По Феодосийским улицам мчались автомобили «скорой помощи», добавляют в соцсетях.

Так называемый советник гауляйтера Крыма Олег Крючков утверждает на своем Telegram-канале, что противовоздушная оборона окупантов сбивала этой ночью цели.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты... Повреждений и пострадавших нет», — убеждает представитель оккупационной «администрации».

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