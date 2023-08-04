Ночью в Крымy снова гремели взрывы

Главное: Ночью в Крыму снова было громко. После взрывов по улицам города мчатся автомобили «скорой помощи».
Детали: В Феодосийском районе во временно оккупированном Крыму в ночь перед пятницей, 4 августа, раздались взрывы. В регионе работала противовоздушная оборона захватчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Крымский ветер, выложивший видео с запусками ракет ПВО.
Первые звуки взрывов местные жители услышали около половины четвертого ночи, о чем начали писать в соцсетях. Впоследствии раздались повторные взрывы.
В крымских пабликах рассказывали о гуле, похожем на звук беспилотника.
Взрывы раздавались в районе Феодосия — Приморский.
«В Феодосии работает российская ПВО, слышны очереди. Феодосийцы уже насчитали от пяти до семи взрывов. Также сообщают о звуке беспилотников», — говорится в публикации.
По Феодосийским улицам мчались автомобили «скорой помощи», добавляют в соцсетях.
Так называемый советник гауляйтера Крыма Олег Крючков утверждает на своем Telegram-канале, что противовоздушная оборона окупантов сбивала этой ночью цели.
«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты... Повреждений и пострадавших нет», — убеждает представитель оккупационной «администрации».
В тему: Данилов прокомментировал взрывы в Крыму.