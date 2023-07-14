Появилось видео эпичного лесного пожара возле одного из аэропортов в Турции

Главное: В Турции вспыхнул лесной пожар. Возле аэропорта Миляс-Бодрум.

Детали: В Турции возле аэропорта Миляс-Бодрум вспыхнул сильный лесной пожар. Появилось видео огненного ЧП на юге страны.

Известно, что сейчас для тушения пламени задействовали авиацию – семь вертолетов и три самолета. Кроме этого работают несколько пожарных расчетов на земле.

Сообщается, что огонь вспыхнул по неустановленной причине в лесу между деревнями Акйол и Кемиклер рядом с аэропортом в провинции Мугла.

Отмечается, что температура воздуха в этом районе сейчас превышает 43 градуса, а лесные пожары возникают в провинции ежедневно по несколько раз.

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