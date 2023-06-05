В Париже состоялся уникальный диктант

Главное: Самый массовый диктант по французскому языку прошел в Париже. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Детали: Диктант по французскому языку, который прошел в Париже на Елисейских полях, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Дело в том, что он стал самым массовым в мире.

Организаторы говорят, что первый из трех диктантов, прошедших на главном парижском авеню в воскресенье, состоялся в присутствии Комиссии мировых рекордов Гиннесса.

По оценке экспертов, в нем приняли участие 1 397 человек. Это стало новым мировым рекордом в категории «Наибольшее количество людей, одновременно пишущих диктант».

Всего же на диктант пришли 1650 человек, но считали участие только тех, кто написал не менее ста слов.

Информируется, что всем желающим проверить свою грамотность был предложен отрывок из произведения французского романиста Альфонса Доде, а зачитал его журналист и литературный критик Огюстен Трапенар. Текст второго диктанта это отрывок из последней книги современного французского автора Вероник Овальде, который зачитала известная французская писательница Катрин Панколь. Третьим же предлагался отрывок из книги французского игрока в регби-юнион Даниэля Эрреро, который зачитал регбист и вице-мэр Парижа, ответственный за спортивные мероприятия и Олимпийские игры Пьер Рабадан.

Всего же за день провели три диктанта: на темы детства, современности и спорта. В них приняли участие более пяти тысяч человек.

В тему: В Париже на подиум вышел горящий манекенщик.