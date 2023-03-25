Байдена подняли на смех в парламенте Канады

Главное: Джо Байден снова опозорился. Он перепутал Канаду и Китай.

Детали: Президент США Джо Байден опозорился в парламенте Канады. Появилось видео курьезного инцидента.

Политик перепутал Канаду и Китай, чем вызвал смех у собравшихся.

Он сказал: «Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили. Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю о Китае. Но не будем пока об этом».

Добавим, что Джо Байден находится с визитом в Канаде, где уже встретился с премьер-министром Джастином Трюдо и выступил с торжественной речью перед местными парламентариями.

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