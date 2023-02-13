Появилось видео, как толпа мигрантов избила подростка в Москве

Главное: В Москве подростка избила толпа мигрантов. Парень заступился за девушку.

Детали: Громкое ЧП произошло в Москве. Его видео уже разлетается по социальным сетям.

На кадрах видно, как толпа мигрантов избила подростка.

Очевидцы говорят, что парень заступился за пятнадцатилетнюю девушку, после чего его атаковали и начали жестоко бить.

Правоохранители говорят, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Информируется, что данный конфликт произошел на территории района Нагатино-Садовники.

Сообщается, что личности нескольких его участников установлены полицией, нарушители задержаны и доставлены в отделение для дальнейших разбирательств.

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