В Бразилии толпа женщин подралась в самолете за место у окна

Главное: В Бразилии пятнадцать женщин подрались в самолете из-за места у окна. Из-за этого инцидента рейс пришлось задержать на два часа, всех участниц драки высадили из самолета.

Детали: Во время рейса авиакомпании Gol Airlines, следовавшим из Салвадора в Сан-Паулу в Бразилии, подрались пятнадцать женщин. Они устроили жестокую драку из-за места у окна в самолете. Об этом пишет Daily Mail.

Все началось со спора между двумя семьями. Одна из женщин попросила пассажирку поменяться местами с ее ребенком, который имеет особые потребности.

Однако та в ответ отказалась и нецензурно высказалась в адрес семьи. Это задело и других пассажиров рейса.

Женщины били друг друга и таскали за волосы. Экипаж пытался их разнять, однако это получилось не так просто.

В итоге дошло до того, что у одной из участниц слетел топ без бретелек и она была вынуждена прикрывать обнаженную грудь руками.

«Я уже закрывал дверь, когда увидел, что двое в 20-м ряду бьют друг друга. Я побежал, но пока встал между двумя, то в драку вмешались другие: в одной семье было пятеро, а в другой — 10. Две семьи начали дергать друг друга, ругаться», — рассказал один из стюардов, пытавшихся разнять женщин.

PORRADA CANTANDO IRMÃO



Duas famílias se desentenderam durante um voo da Gol e o pau cantou no meio do voo pic.twitter.com/hZJb4Q8ecS — Aeroporto da Depressão (@AeroportoD) February 2, 2023

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