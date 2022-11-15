Польша созывает экстренное заседание силовиков из-за якобы ракетного удара по ее территории

Главное: СМИ сообщают о падении двух неопознанных ракет в районе польского села Пшеводов. Погибли два человека.

Детали: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился созвать на срочное совещание министров, которые входят в силовой блок правительства. Об этом сообщил представитель польского правительства Петр Мюллер в Twitter во вторник, 15 ноября.

«Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны», — написал Мюллер.

При этом он не уточнил причину, из-за которой потребовалось экстренное заседание. Однако, местное Радио ZET сообщило, что сегодня вечером две неопознанные ракеты упали в районе села Пшеводов Люблинского воеводства на границе с Украиной. Они попали в зерносушилки. Два человека погибли. На месте работают полиция, прокуратура и военные.

Читайте также в тему материал «Ракетные удары по украинской инфраструктуре» (текст обновляется онлайн).

В тему: После российской ракетной атаки по всей Украине массово отключают свет.