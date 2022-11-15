Россия нанесла ракетный удар по Киеву, есть пострадавшие

Главное: В Киеве прогремели несколько взрывов. Сообщается, что обломки ракеты оккупантов попали в два жилых дома.

Детали: В Киеве во время воздушной тревоги во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы. Об этом сообщают очевидцы.

По словам местных жителей, взрывы слышны в разных районах столицы.

Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают о работе системы ПВО. В небе над Киевом есть следы взрывов.

По некоторым данным, обломки ракеты упали в районе одного из жилых комплексов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева. Еще несколько ракет сбили системы ПВО.

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