Обнародованы новые видео и фото утренних ударов по Киеву дронами-камикадзе

Главное: Появились новые видео и фото последствий утреннего удара дронами по центру Киева.

Детали: Появились новые видео и фото последствий утреннего удара дронами-камикадзе по Шевченковскому району Киева. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

После утренних ударов в центре Киева перекрыто движение на некоторых улицах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он призвал жителей не выезжать в центр города

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