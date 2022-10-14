Картину Ван Гога стоимостью 39,7 млн долларов облили супом

Главное: В Лондоне облили томатным супом картину Ван Гога стоимостью 39,7 млн долларов. Так активисты требуют от правительства прекратить выдачу всех новых лицензий на добычу нефти и газа.

Детали: Две активистки движения Just Stop Oil облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщает Sky news.

Они вылили содержимое двух банок томатного супа Heinz на знаменитую картину 1888 года, стоимость которой оценивается в 39,7 млн долларов.

На видеозаписи видно, как две женщины приклеивают руку к стене под картиной, после чего одна из них кричит: «Что дороже? Искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Стоит ли оно больше, чем справедливость?».

После инцидента полиция арестовала двух девушек.

«Офицеры быстро прибыли на место происшествия в Национальной галерее сегодня утром после того, как два участника акции „Остановите нефть“ облили картину веществом, а затем приклеили себя к стене. Они обе были арестованы за преступное нанесение ущерба и незаконное проникновение в помещение», — говорится в сообщении.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU — Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022

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