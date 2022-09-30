Путин «присоединил» к России четыре области Украины

Главное: РФ официально аннексировала четыре области Украины. Сделал это Владимир Путин.

Детали: В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин официально аннексировал Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины. Договор о так называемом вхождении новых регионов в состав России был подписан в Кремле.

От украинских областей в подписании участвовали следующие люди: Денис Пушилин (Донецкая область), Леонид Пасечник (Луганская область), Владимир Сальдо (Херсонская область) и Евгений Балицкий (Запорожская область).

Сделало это было на основе непризнанных «референдумов», которые прошли в областях 23-27 сентября.

Россияне уверяют,ч то в пользу присоединения в Донецкой области высказались 99,23% голосовавших, в Луганской — 98,42%, в Запорожской— 93,11%, а в Херсонской — 87,05%.

Добавим, что Совет Федерации РФ рассмотрит данный документ во вторник, 4 октября.

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