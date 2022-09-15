В Кривом Роге паника после ракетного удара - люди массово скупают воду

Главное: После ракетного удара по Кривому Рогу, пропала вода и поднялся уровень воды в реке. В городе началась паника.

Детали: Вечером 14 сентября в Кривом Роге началась паника — местные жители скупают воду после ракетных ударов по городу и отключения водоснабжения. Местные жители сообщают, что в городе разбили насосную станцию. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

Также сообщается, после удара по насосной станции резко поднялся уровень воды в одной из рек.

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