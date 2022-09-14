Появилось видео, как россиянин дрался с леопардом табуреткой

Главное: В России леопард напал на мужчину. Тот отбился от него табуреткой.

Детали: В российском поселке Красный Яр (Приморский край) произошло нападение леопарда на мужчину. Появилось видео схватки.

На кадрах видно, что тот успел спрятаться в доме, после чего принялся отбиваться от животного табуреткой.

Жена россиянина рассказала: «В семь утра муж вышел, чтобы поглядеть на клубнику, мы ее пересаживали. Стал смотреть в огород, и вдруг за этой сеткой в самом огороде леопард как мимо него проскочит. И побежал за собакой за баню. Супруг услышал, как собака заверещала. И после этого быстрей стал к дому направляться, леопард тогда оставил собаку и кинулся за мужем».

В итоге леопард сбежал.

Известно, что животное обитает в местном национальном парке «Земля леопарда».

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