Опубликовано видео кричащих морских скатов

Главное: Морские скаты умеют кричать. Делают они это при испуге.

Детали: Морских скатов, которые кричат при испуге, сняли на видео дайверы. Кадры публикует издание Naked Science.

Отмечается, что скаты относятся к хрящевым рыбам – у них отсутствую кости и плавательный пузырь, а органы чувств устроены примитивно.

В публикации сказано, что ранее считалось что они, как и другие рыбы, не издают звуков осознанно. Однако это оказалось не так.

Как оказалось, некоторые виды скатов подают звуковые сигналы в случае опасности.

Сообщается, что наблюдение провели за видами Urogymnus granulatus и Pastinachus atrus, которые обитают в теплых океанских водах.

В статье сказано: «При приближении наблюдателя-аквалангиста они начинали тревожиться и издавать характерные резкие щелчки длительностью сотые доли секунды. Так скаты пытались отпугнуть или дезориентировать нападающую сторону. Если же человек подплывал еще ближе, животное замолкало».

Выяснилось, что скаты щелкают с помощью жабр: одновременно со звуком их область резко сжимается. В появлении звуков участвуют и брызгальца скатов – это видоизмененные жаберные отверстия, находящиеся позади глаз.

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