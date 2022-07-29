У культового канадского актера появилась необычная копия

Главное: У актера Киану Ривза появилась цифровая копия. Ее создали с помощью инструмента Unreal Engine MetaHuman.

Детали: У 57-летнего канадского актера Киану Ривза («Матрица», «Джон Уик») появилась цифровая копия. Она были создана с помощью инструмента Unreal Engine MetaHuman, сообщает Not Face Video Studio.

Информируется, что для появления 3D-модели эксперты использовали DeepFaceLab приложения для создания дипфейков, чтобы добиться высокого сходства с артистом.

Как видно, в итоге у них получилась максимально близкая к внешности актера копия с реалистичной мимикой.

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