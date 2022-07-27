ВСУ нанесли весомый урон Антоновскому мосту в Херсоне

Главное: Появились кадры Антоновского моста после обстрела ВСУ. Опоры устояли, повреждено дорожное покрытие, но проезд перекрыт.

Детали: ВСУ ночью нанесли точечные удары по Антоновскому мосту. В сети появились кадры последствий.

«Оккупанты показали первые кадры Антоновского моста утром после обстрела. Опоры устояли, повреждено дорожное покрытие, но проезд перекрыт», — говорится в сообщении советника министра МВД Антона Геращенко.

Фото разрушенного пролета Антоновского моста также опубликовал журналист Андрей Цапрлиенко.

А херсонские СМИ показали первое видео с последствиями ночного удара ВСУ по Антоновскому мосту.

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