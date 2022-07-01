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Видео-Новости > Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета

Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета

Александр Панько
01.07.22 14:36
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Лукашенко открыто угрожает постсоветским странам потерей суверенитета

Главное: Александр Лукашенко заявил, что «страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с союзным государством Беларуси и РФ. Иначе они могут потерять свой суверенитет.

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем видеообращении на пленарном заседании IX Форума регионов Беларуси и России, который стартовал в Гродно, пригрозил странам бывшего СССР.

Лукашенко заявил, что им следует сближаться с «союзным государством» Беларуси и России, «если, конечно, они хотят сохранить суверенитет и независимость».

«Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам. Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть», — сказал Лукашенко.

В тему: В Госдуме задумались об отмене независимости Литвы.

Тэги: Александр Лукашенко, политика, угроза, Беларусь, война в Украине, постсоветские страны

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