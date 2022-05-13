Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов

Главное: Американский сенатор заблокировал законопроект о выделении $40 млрд помощи Украине.

Детали: Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении $40 млрд на помощь Украине. По его словам, в документе должен быть прописан механизм контроля за выделенными средствами. Соответствующую информацию публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Я присягал Конституции США, а не какой-то другой стране. Конгресс снова пытается пропихнуть законопроект о расходах — тот, который я сомневаюсь, что кто-то на самом деле читал — и нет никакого контроля над тем, как тратятся деньги», — написал Пол в Twitter.

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