Появилось видео, как Майк Тайсон избил пассажира самолета

Главное: Майк Тайсон оказался в эпицентре скандала. Бывший боксер избил человека.
Детали: 55-летний экс-боксер Майк Тайсон оказался в эпицентре скандала. Появилось видео, как бывший спортсмен избил человека.
Инцидент произошел в аэропорту Сан-Франциско на борту самолета, который должен был лететь во Флориду.
На кадрах видно, что Майка Тайсона достает пьяный молодой человек.
Не вытерпев издевок, бывший боксер набросился на него с кулаками.
Сразу же послед драки экс-чемпион покинул борт.
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