Появилось видео, как Майк Тайсон избил пассажира самолета

Главное: Майк Тайсон оказался в эпицентре скандала. Бывший боксер избил человека.

Детали: 55-летний экс-боксер Майк Тайсон оказался в эпицентре скандала. Появилось видео, как бывший спортсмен избил человека.

Инцидент произошел в аэропорту Сан-Франциско на борту самолета, который должен был лететь во Флориду.

На кадрах видно, что Майка Тайсона достает пьяный молодой человек.

Не вытерпев издевок, бывший боксер набросился на него с кулаками.

Сразу же послед драки экс-чемпион покинул борт.

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