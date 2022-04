Известная канадская рок-группа сняла клип о войне в Украине

Главное: Канадская рок-группа Simple Plan записала песню о войне в Украине. Также коллектив снял клип.

Детали: Известная канадская рок-группа Simple Plan поддержала Украину. Она записала песню Wake Me Up (When This Nightmare's Over) – «Разбудите меня (Когда закончится этот ужас)», а также сняла на нее клип.

Музыканты сообщили: «Мы были очень рады, что такая талантливая украинская команда собралась вместе для этого и создала такое чуткое, эмоциональное музыкальное видео».

Они добавили: «Мы верим в силу музыки и надеемся, что это видео сможет оказать положительное влияние и собрать как можно больше средств для украинцев».

Отмечается, что идея возникла во время разговоров с близким другом группы украинским режиссером Йенсеном Ноэном.

Артисты говорят: «Когда мы увидели первые фото с войны в Украине, то почувствовали грусть и бессилие. Влияние на маленьких детей и семьи – особенно разрушительное, и вызвало у нас желание сделать что-то для помощи».

В тему: Netflix столкнулся с первым за десять лет кризисом.