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Видео-Новости > Майк Тайсон сделал очень странное заявление

Майк Тайсон сделал очень странное заявление

Александр Панько
23.02.22 19:06
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Майк Тайсон сделал очень странное заявление

Главное: Майк Тайсон отличился странным заявлением. Он заявил, что рад смерти своей матери.

Детали: 55-летний бывший боксер Майк Тайсон отметился странным заявлением. Он сделал его в шоу Club Shay Shay.

Так, он сказал, что рад смерти своей матери Лорны, которой не стало, когда ему было шестнадцать лет. Женщина скончалась от рака.

Экс-спортсмен заявил: «Одна из лучших вещей, которые когда-либо случались со мной – это то, что моя мать умерла. Потому что мать постоянно заботилась обо мне как о младенце. Я бы ни за что не ввязался в уличную драку и не научился постоять за себя».

В тему: Тайсон Фьюри рассказал, когда перестанет оскорблять своих соперников.

Тэги: мир, скандал, бокс, Майк Тайсон, спорт

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