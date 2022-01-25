Появилось видео, как Байден обматерил журналиста

Главное: Джо Байден обматерил журналиста FoxNews. Потом он извинился.

Детали: Президент США Джо Байден обматерил журналиста FoxNews Питера Дуси. Появилось видео инцидента.

Как видно на кадрах, после вступительного слова СМИ попросили покинуть зал, однако журналисты стали выкрикивать вопросы.

Журналист задал вопрос, будет ли американский лидер отвечать на вопрос об инфляции, которая станет политической обузой в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

На это Джо Байден ответил странно: «Больше инфляции! Ну что за тупой су*ин сын».

Позже Питер Дуси поведал, что президент США позвонил ему, и они не держат зла друг на друга.

Он отметил: «Через час после этой беседы он позвонил мне на мобильный. Он сказал: «Ничего личного, приятель». Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я сказал, что продолжу задавать вопросы, отличные от тех, что задают другие. Он сказал: «Ты должен».

Также журналист отметил, что президент разрядил обстановку и разговор прошел хорошо.

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