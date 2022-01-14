Подсчитано количество пострадавших от ночной атаки сайтов: цифра впечатляет

Главное: Ночная кибератака на государственные сайты Украины стала самой мощной за последние годы. По данным Госспецсвязи, всего от нее пострадали около семи десятков страниц.

Детали: В результате хакерской атаки, которая произошла в ночь с 13 на 14 января, пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов власти. Как сообщает LB.ua со ссылкой на заместителя главы Госспецсвязи Виктора Жору, это была самая мощная кибератака в Украине за последние четыре года.

«Было атаковано около семи десятков центральных и региональных сайтов. Существенная часть этих ресурсов уже возобновила свою работу», — рассказал он на брифинге 14 января, добавив, что государственные реестры в результате атаки не пострадали, поэтому пользователи мобильного приложения «Дия» могут не беспокоиться.

Жора также заверил, что персональные данные граждан Украины не были скомпрометированы, их утечка не произошла. Контент сайтов так же не пострадал.

«Мы собираем доказательства, анализируем log-файлы для того, чтобы понять весь маршрут реализации этой атаки. Как только мы убедимся, что в системе отсутствуют посторонние, нет вредоносного программного кода, и мы соберем все необходимые доказательства, работа этих сайтов будет восстановлена» , — объяснил он.

В Госспецсвязи пока не готовы сказать, кто несет ответственность за кибератаку, но «первое информационное сообщение о том, что совершена атака на наши государственные сайты, были озвучены на информационных ресурсах соседнего государства».

«Я убежден, что в течение сегодняшнего дня нам удастся собрать доказательную базу и начать анализ файлов журналов. Думаю, что детальный разбор будет продолжаться», — заключил Жора.

В тему: В Украине в ночь с 13 на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства. Перестали работать официальные страницы Кабинета Министров Украины, Министерства образования и науки, Министерства молодежи и спорта, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства по делам ветеранов, Министерства защиты окружающей среды, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственного казначейства.