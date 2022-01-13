Сильный пожар в Харьковском национальном университете попал на видео

Главное: В Харькове вспыхнул пожар в здании университете имени Каразина. По предварительной информации, из-за проблем с электропроводкой загорелось помещение в главном корпусе университета.

Детали: 13 декабря произошел пожар в основном корпусе Харьковского национального университета им. Каразина. Как сообщает «Суспильне» со ссылкой на спикера областного управления ГСЧС Дмитрия Чайку, возгорание произошло в актовом зале.

В университет прибыли несколько машин спасателей. Студентов и сотрудников эвакуировали из учебного корпуса.

«Я писал экзаменационную работу, когда начали звучать сирены. Состоялась организованная эвакуация вместе с руководителями кафедры, деканатом. Все вышли. Вроде бы никто не пострадал. На каком-то этаже задымление. Практически по всему корпусу можно увидеть дым. На первом этаже было тотальное задымление, невозможно было что-то увидеть вокруг себя», — рассказал студент исторического факультета Михаил Кулиуш.

По словам начальника Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Харьковской области Александра Волобуева, пожар сопровождался очень сильным задымлением. «Работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. В 13 часов пожар был локализован. Горели подсобки под сценой актового зала на втором этаже. Сейчас производится разбор, проверка конструкций, смежных помещений. В ближайшее время ликвидируем. Трудности — суженный подход, дыму некуда было деваться», — рассказал спасатель.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как сообщает KHARKIV Today со ссылкой на очевидцев, предварительно причиной пожара стала электропроводка.

Видео с места происшествия публикует также канал Харьков.Главное.Политика в Telegram.

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