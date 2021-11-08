Пьяный одессит решил раздеться прямо в магазине

Главное: Довольно курьезный случай произошел в Одессе. Подвыпивший мужчина взял в магазине пиво, пошел к кассе и там снял штаны.

Детали: В Одессе в субботу, 6 ноября, на территории жилмассива Черемушки пьяный покупатель на кассе супермаркета снял штаны и демонстрировал гениталии. Видео происшествия опубликовал один из одесских Телеграм-каналов.

Сообщается, что мужчина взял пиво, пошел к кассе и там снял штаны. Кассир вызвала охрану.

На кадрах ролика видно, как охрана пытается общаться с неадекватным мужчиной.

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