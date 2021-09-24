Опубликовано видео эпичного пожара в Москве

На Шри-Ланке от коронавируса умер шаман, создавший чудо-зелье от этой болезни

На Сумщине верующие УПЦ почтили день памяти Глинских святых

На Львовщине 85% школ ушли на карантин

В Киево-Печерской лавре 25-26 сентября состоится книжная ярмарка и выставка икон

Врач рассказала, кому коронавирус не страшен

Стало известно, когда в Украине может закончиться карантин

В КГГА рассказали, сколько киевских школ и садиков готовы к нормальной работе

Главные новости за 23 сентября 2021 года

Стало известно, когда может состояться встреча Путина с Зеленским

На ходу умер водитель автобуса «Динамо», везший команду во Львов

Коронавирус в Украине: 9 058 больных и 140 погибших

18.09.21 13:00

Патриарх Кирилл отметил в УПЦ сплоченность епископов, духовенства и верующих

18.09.21 14:45

Предстоятель УПЦ рассказал о единственном случае, когда осуждение не грех

17.09.21 21:05

В Киеве дорожный конфликт перерос в стрельбу

18.09.21 23:39

В Испании украинка сорвалась со скалы, пытаясь сделать селфи

18.09.21 12:35

Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополита Онуфрия

18.09.21 14:20

Презентован сборник с редкими документами о воссоединении Киевской митрополии с Русской Церковью в XVII веке

17.09.21 19:15

Епископ УПЦ рассказал, почему Церковь против «полового воспитания» в школах

18.09.21 06:14

День изобретателей и фармацевтов: какой праздник отмечается 17 сентября 2021 года

19.09.21 17:35

Из Киева верующие УПЦ пройдут 5 дней крестным ходом в монастырь Афонской иконы Богоматери

20.09.21 13:07

Стало известно, жив ли еще Путин