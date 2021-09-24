Опубликовано видео эпичного пожара в Москве

Главное: Общежитие Военного университета министерства обороны горело в Москве. Появилось видео с места ЧП.
Детали: Минувшей ночью в Москве произошло ЧП. Тут горело общежитие Военного университета министерства обороны России.
Причины инцидента пока неясны.
Пламя уже потушили: борьбу с огнем вели 120 спасателей и 29 единиц техники.
Эвакуировали около ста жильцов.
Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Произошло обрушение крыши.
Отмечается, что никто не пострадал.
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