В Днепре годовалый малыш проглотил четырехсантиметровый железный болт и едва не задохнулся

Главное: В Днепре маленький ребенок во время игры случайно проглотил металлический болт и начал задыхаться. При помощи спецобороудования посторонний предмет с трудом сумели достать.

Детали: В Днепре годовалый ребенок проглотил металлический болт и едва не задохнулся. Об этом сообщает ТСН.

Ребенок играл дома и вдруг начал задыхаться. Болт перекрыл дыхательные пути, из-за чего у малыша сильно отекла гортань. Достать посторонний предмет не удалось ни матери ребенка, ни врачам скорой, ни реаниматологам.

«Шуруп заблокировал вход в гортань, и у ребенка началась сильная асфиксия. Он не мог дышать. Если бы мама протолкнула шуруп внутрь, он попал бы в легкие или в бронхи. Надо было шуруп только вытаскивать. На бытовом уровне это сделать было невозможно», — объяснил заведующий отоларингологическим отделением Игорь Березнюк.

В итоге врачи сделали разрез на шее ребенка и вставили трубки, чтобы у него появился доступ к кислороду. Впоследствии четырехсантиметровый болт все-таки удалось достать при помощи специального оборудования.

Мальчик две недели провел в реанимации и неделю под наблюдением медиков.

«Когда мы победили отек, ребенок начал нормально самостоятельно дышать. Маленьких детей нужно оберегать от мелких предметов, чтобы исключить, в принципе, риск того, что что-то может попасть в дыхательные пути», — рассказала врач отделения реанимации областной детской больницы Татьяна Фисюн.

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