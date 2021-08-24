В День Независимости один человек попытался себя сжечь, а другой облил красной краской символ Украины

Главное: В день 30-летия Независимости Украины в центре Киева произошли сразу два неприятных инцидента: попытка самосожжения и осквернение постамента с государственным флагом.

Детали: 24 августа, в день 30-летия Независимости Украины, прямо во время парада один человек поджег себя в толпе людей. Тушить его пришлось всей толпой.

А сразу после официальных праздничных мероприятий в честь Дня Независимости неизвестный мужчина вылил красную краску на постамент с государственным флагом и памятной табличкой. Его уже ищут правоохранители.

При этом коммунальщики очень быстро все отчистили.