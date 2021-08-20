В Одесской области зафиксирован массовый мор рыбы

Главное: В Одесской области замечен мор рыбы. ЧП произошло в канале Тилигульского лимана.

Детали: В канале, который связывает Тилигульский лиман с Черным морем, фиксируется мор рыбы. Об этом в «Фейсбуке» сообщил эколог Владислав Балинский.

Защитник природы информировал: «Замор наблюдается уже несколько дней. Развивается гнилостный процесс. Ситуация представляет опасность, в том числе для курорта Коблево. При таком количестве органики возможно развитие болезнетворных бактерий».

Сообщается также: «Причина – в неправильном проектировании и строительстве вышеназванного канала. Балинский утверждает, что на сооружение канала из Одесского областного бюджета затрачено уже более 59 миллионов гривен».

Он отметил: «Работы проводятся на протяжении почти четырех лет и большую часть летнего времени шлюзы находятся в закрытом состоянии, что в первую очередь и является причиной заморов. Недочеты привели к постоянному замыванию канала песком и невозможности в связи с этим осуществлять управление шлюзами».

Эксперт пишет: «Изначально проектирование велось с расчетом того, на канале намеревались организовать промышленное браконьерство – перекрывать в определенное время выход рыбы в море, чтобы отлавливать ее в огромном количестве. К этому причастны отдельные депутаты Одесского областного совета».

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