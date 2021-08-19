Главное: Джо Байден рассказал, откуда исходят угрозы для США. Это Сирия и Восточная Африка.

Детали: Президент США дал интервью АВС. Он рассказал, откуда исходят угрозы для страны.

Так, американский лидер заявил, что Афганистан, где к власти пришли талибы, не является главной из них.

Глава государства считает: «Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана».

Он добавил: «Мы можем справиться с подобными угрозами, исходящими из Афганистана, однако опасность со стороны «Аль-Каиды» и других террористических группировок выше в других частях света».

Говоря о «Талибане», Джо Байден отметил: «Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис из-за сомнений, хотят ли они выглядеть полноправным правительством в глазах международного сообщества. Я не уверен, что они хотят этого».

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