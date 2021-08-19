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Видео-Новости > Украинка, бежавшая из Афганистана, рассказала о панике в аэропорту Кабула

Украинка, бежавшая из Афганистана, рассказала о панике в аэропорту Кабула

Александр Панько
19.08.21 13:59
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Украинка, бежавшая из Афганистана, рассказала о панике в аэропорту Кабула

Главное: Гражданка Украины, бежавшая из Афганистана после захвата столицы талибами, рассказала подробности вылета и рассказала об обстановке в аэропорту Кабула.

Детали: В ночь на 16 августа украинский самолет смог вылететь из захваченного талибами Кабула и эвакуировать 79 человек благодаря тому, что стоял на дальней стоянке в аэропорту и толпа паникующих людей не успела добежать туда. Об этом в комментарии ВВС рассказала украинка, которая 3 года проработала в Афганистане.

«Там царил хаос и толкотня. Люди давили друг друга, каждый хотел как можно быстрее попасть в самолет. Люди занимали места в любом самолете, а если их не брали, они просто блокировали этот лайнер. В основном весь парк стоит в аэропорту, и люди просто разрушают самолеты. Тот, на котором мы улетели, стоял на дальней стоянке, поэтому люди туда не смогли добежать. Благодаря этому мы смогли вылететь», — рассказала женщина, которая не захотела называть свое имя, так как ее родные не знают о месте ее работы.

При этом она признала, что не все украинцы захотели улетать. «Некоторые хотели, но не смогли вылететь в этот день, потому что город был перекрыт и было очень сложно добраться до аэропорта. Если кто-то проживал далеко, он просто физически не смог. Но не все хотят выехать. Возможно, они хотят продолжать работать и не видят никакой опасности, есть такие», — отметила украинка.

«Я не успела испугаться. Но теперь понимаю, что сейчас некоторые мои коллеги ждут, когда будет возможность вылететь, например, в Ташкент. А еще мне очень жаль тех людей, которые там остались. Они вернулись в прошлое, от которого сами бежали. Они пытались построить совсем другое государство», — заключила женщина.

В тему: 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел из страны. Власть в стране перешла к представителям движения «Талибан».

Вскоре аэропорт Кабула закрылся для гражданских авиарейсов. Это привело к большой давке. СМИ сообщили о пяти погибших.

По подсчетам командира движения «Талибан» Мохибуллы Хекмата, в результате давки погибли или получили ранения несколько десятков человек.

Тэги: Афганистан, СМИ, мир, аэропорт, побег, Талибан, Кабул

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