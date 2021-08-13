В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну

Главное: Сотрудники Национальной полиции Украины задержали руководителя «Государственной продовольственно-зерновой корпорации» при попытке бегства из Украины.

Детали: Утром 13 августа правоохранители задержали в аэропорту «Жуляны» руководителя «Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины». Как сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, он вместе с сообщником пытался уйти от ответственности, покинув страну.

Отметим, что в полиции не называют имени задержанного, однако, по данным из открытых источников, с ноября 2020 года ГПЗКУ возглавляет Андрей Власенко.

Как сообщает Управление коммуникаций Национальной полиции Украины, сумма убытков, причиненных АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (ГПЗКУ) должностными лицами этого акционерного общества путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты, составила $57 млн.

Также установлены факты злоупотребления при заключении договоров о страховании имущества. Чиновники корпорации в сговоре с должностными лицами коммерческих субъектов хозяйствования заключали договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы, чем вызвали тяжелые последствия для государственной компании.

Как сообщается на официальной странице ГПЗКУ в Facebook, все подразделения компании работают в штатном режиме, она выполняет все обязательства по заключенным договорам и перед контрагентами. Обязанности председателя правления исполняет заместитель председателя правления Николай Волосянко.

«Руководство компании максимально заинтересовано в объективности расследования и всячески способствует работе сотрудников правоохранительных органов», — заключили в компании.

В тему: 27 августа 2020 года в «Жулянах» задержали бывшую главу Министерства здравоохранения Украины и экс-секретаря СНБО времен Раису Богатыреву. Ее обвинили в растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.