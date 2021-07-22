Мощный ливень затопил Мариуполь. Люди остались без света

Главное: В результате мощного ливня, который накрыл Мариуполь, город частично ушел под воду. Ряд электроподстанций был обесточен.

Детали: Сегодня кроме Одессы, ливень накрыл еще Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен. Об этом сообщает mrpl.city.

С самого утра спасательная аварийно-водолазная служба горсовета перешла в режим повышенной готовности к ЧС природного характера.

Некоторые коммунальные автобусы Мариуполя временно изменили маршрут движения из-за скопления воды на дорогах. А водители троллейбусов и трамваев были вынуждены остановить транспортные средства.

На пересечении улиц Казанцева и Митрополитской забита ливневка. Стремительный поток воды несся по склону, не давая водителям дойти до своих автомобилей.

В результате непогоды местные жители остались без света.

В пресс-службе полиции Донецкой области сообщили, что из-за сильного ливня временно невозможно движение через улицу Седьмой проезд, Торговая, на перекрестке «5-ти дорог», под мостом по улице Громовой, ЖМР Кирова.

В тему: На Одессу обрушилась непогода. Город подтопило.