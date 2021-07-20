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Видео-Новости > Миллиардер Джефф Безос совершил полет в космос

Миллиардер Джефф Безос совершил полет в космос

Александр Панько
20.07.21 20:39
197
Миллиардер Джефф Безос совершил полет в космос

Главное: Самый богатый человек в мире Джефф Безос слетал в космос. Вместе с основателем Amazon в космосе побывали еще три туриста.

Детали: Американский миллиардер Джефф Безос слетал в космос. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Космический полет был приурочен к очередной годовщине первой высадки американских астронавтов на Луну, что является символическим лично для Безоса, который мечтал побывать в космосе.

Кроме того, название ракетоносителя New Shepard происходит от фамилии астронавта Алана Шепарда, который совершил первый суборбитальный полет в мае 1961 года.

Вместе с Безосом в капсуле были три пассажира: его брат Марк Безос, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен - выпускник школы из Нидерландов.

Таким образом, этот полет стал дважды "рекордным" - по возрасту самого молодого и самого старшего астронавтов, которые побывали в космосе.

В тему: В июня Безос рассказал о своих планах посетить космос.

Тэги: мир, космос, полет, Джефф Безос, Amazon, New Shepard

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