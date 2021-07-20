Миллиардер Джефф Безос совершил полет в космос

Главное: Самый богатый человек в мире Джефф Безос слетал в космос. Вместе с основателем Amazon в космосе побывали еще три туриста.
Детали: Американский миллиардер Джефф Безос слетал в космос. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Космический полет был приурочен к очередной годовщине первой высадки американских астронавтов на Луну, что является символическим лично для Безоса, который мечтал побывать в космосе.
Кроме того, название ракетоносителя New Shepard происходит от фамилии астронавта Алана Шепарда, который совершил первый суборбитальный полет в мае 1961 года.
Вместе с Безосом в капсуле были три пассажира: его брат Марк Безос, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен - выпускник школы из Нидерландов.
Таким образом, этот полет стал дважды "рекордным" - по возрасту самого молодого и самого старшего астронавтов, которые побывали в космосе.
BREAKING: Jeff Bezos and three passengers return to Earth after historic flight to edge of space. https://t.co/VX9QqD70Zw #BlueOrigin pic.twitter.com/loAEH6DACv— ABC News (@ABC) July 20, 2021
Welcome back.https://t.co/VX9QqD70Zw #BlueOrigin pic.twitter.com/Usf02hq6ER— ABC News (@ABC) July 20, 2021
В тему: В июня Безос рассказал о своих планах посетить космос.