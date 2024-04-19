Ученые бьют тревогу: пластик может погубить морских обитателей

Международная группа экспертов из Великобритании и Италии бьет тревогу. Ученые говорят о том, что пластиковый мусор в океане может привести к ужасным последствиям для размножения морских животных.

Во время своей работы они проанализировали влияние гранул ПВХ на развитие семи видов, охватывающих все основные группы населяющих океан организмов.

Выяснилось, что высокие концентрации ПВХ нарушили здоровое развитие эмбрионов всех подобных существ.

Сообщается, что основным затронутым процессом был морфогенез — процесс, от которого зависит форма зародышей.

Исследователи говорят: «При воздействии высоких доз гранул ПВХ виды, которые мы исследовали, реагировали по-разному. Некоторым не удалось создать оболочку или хорду, у других не получилось сформировать правильные двусторонние (лево-правые) особенности, а некоторые просто перестали развиваться после нескольких раундов клеточного деления».

В проведенную работу кроме этого включили три вида, которые размножаются бесполым путем деления: было установлено, что на них также влияют высокие концентрации пластика.

Подчеркивается, что ни одно из изученных животных так и не смогло сформировать полноценный эмбрион из-за загрязнения воды полимерными частицами.

Резюмируется, что негативный эффект обусловлен содержанием в пластике большого количества вредных элементов, включая цинк, который медленно высвобождается при попадании в океан.

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