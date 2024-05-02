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Новости > Почему идет кровь из носа у подростков?

Почему идет кровь из носа у подростков?

Агата Кловская
02.05.24 19:54
79
Почему идет кровь из носа у подростков?

Кровотечение из носа, или эпистаксис, является довольно распространенным явлением у подростков. Это может вызывать беспокойство у родителей и самих подростков. Давайте разберемся, почему идет кровь из носа у подростков и что можно сделать в случае кровотечения из носа.

1. Сухость слизистой оболочки

Одной из наиболее распространенных причин кровотечения из носа у подростков является сухость слизистой оболочки носа. Это может быть вызвано низкой влажностью в помещении, чрезмерным использованием обезвоживающих средств для носа или просто природной особенностью организма.

2. Травмы или удары

Подростки могут подвергаться травмам или ударам в результате спортивных игр, драк или просто неосторожного обращения. Это может привести к повреждению кровеносных сосудов в носовой полости и, как следствие, кровотечению.

3. Воспалительные процессы

Различные воспалительные процессы, такие как ринит, синусит или аллергический ринит, могут вызвать раздражение слизистой оболочки носа и, как результат, кровотечение.

4. Воздействие окружающей среды

Длительное нахождение в сухом или загрязненном воздухе, курение или вдыхание раздражающих веществ также может способствовать развитию кровотечения из носа у подростков.

5. Аномалии сосудов

В редких случаях кровотечение из носа может быть вызвано аномалиями развития сосудов носовой полости или сосудистых опухолей.

6. Наследственность

Некоторые люди имеют предрасположенность к кровотечениям из носа из-за наследственных факторов.

7. Изменения гормонального фона

В период подросткового возраста изменения гормонального фона могут привести к увеличению кровоточивости сосудов и, как следствие, к кровотечениям из носа.

Что делать при кровотечении из носа

— Сядьте и слегка наклонитесь вперед, чтобы избежать проглатывания крови.

— Накладывайте холод на область носа, например, леденец или холодный компресс.

— Не наклоняйте голову назад, это может вызвать заглатывание крови и рвоту.

— Не зажимайте нос слишком сильно, это может затруднить дыхание.

— Если кровотечение не прекращается в течение 20-30 минут, обратитесь за медицинской помощью.

В большинстве случаев кровотечение из носа у подростков не является серьезным состоянием и может быть легко остановлено домашними методами. Однако если оно становится частым или сопровождается другими симптомами, следует обратиться к врачу для профессиональной консультации и диагностики.

Тэги: кровь, подросток

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